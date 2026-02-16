2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんと妻でモデルの桜井美悠さんが運営するアカウント「ミニギシ」は、2月17日に投稿を更新。息子のかわいい姿を披露しました。【写真】ぎし夫婦のかわいい子ども「前髪のくるっが可愛すぎる」同アカウントは、息子の愛らしい成長ショットを1枚投稿。よちよちと歩きながらカメラに向かってくる姿で、片手をパーっと開いて「よっ」と言っているようなポーズが最高にキュートです。