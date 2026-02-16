「受験＝ペーパーテスト対策」という構図は、通用しない時代が到来しました。「大学入学共通テスト」が導入されたことによって、出題内容は知識偏重から思考・表現力重視へ。さらに英検や探究活動の重要性も急上昇しています。東大生作家・西岡壱誠氏の最新刊より『知らないと合格できない 令和の受験のフツウ』より、近年の英語教育の大激変が意味するものについて紹介します。【画像】持たないことが最大のリスクに……令和の受