Q. 「いつか使うかも」と物が捨てられず、部屋が限界です。片付け下手は直せますか？Q. 「物を捨てるのがとても苦手で、部屋が限界になってきました。足の踏み場もほとんどなく、いつも室内で探しものをしているような状態です。日常生活でも困ることやイライラすることが増えています。不要なものは全部捨てたいのですが、『いつか使うかも』『捨てたら困るかも』と思うと怖くなって、どうしても処分できません。片付け下手は直せ