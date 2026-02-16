歌手の工藤静香さんは2月15日、自身のInstagramを更新。愛犬・ビビのショットを披露しました。【写真】工藤静香＆“ツンデレ”な愛犬のショット「呼んでも気分次第で来ない！笑笑」工藤さんは「ツンデレビビと」とつづり、写真を5枚載せています。1〜3枚目は水色のニット帽をかぶった自身とクマの耳をつけた愛犬のかわいいツーショットです。「この子は私が無条件に愛を注ぐ、私には愛される事を知っている笑笑だって、前代