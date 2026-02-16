木原官房長官は１６日の記者会見で、中国の王毅外相がドイツで開かれた「ミュンヘン安全保障会議」で高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を批判したことに対し、「事実に反し、根拠に欠けるものだ」と反論した。外交ルートを通じて、中国側に厳正な申し入れを行ったことも明らかにした。王氏は同会議で、首相の国会答弁について「戦後初めて中国の主権を直接侵害した」などと批判していた。