大相撲の元横綱朝青龍のＸ投稿が、ロシアで話題となっている。１５日、元朝青龍は自身のＸを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートについて「やっぱダンスフィギュアスケートロシアいないと味がない。横綱相撲じゃない感じ。オリンピックのじじ達よ我々は君たちの意見がどうのこうのじゃなく、スポーツとして素晴らしい。演技見たいんだ。正直、ロシアがいないとは成り立てない。スポーツは、人生にとって一瞬