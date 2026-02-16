「りんくま」の愛称で知られる人気モデルで女優の久間田琳加がディズニーでのショットを公開した。１６日までに自身のインスタフラムを更新した久間田。「くまだがくまになった日」と記し、ベージュのクマの耳の形のカチューシャとアウターを羽織った姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎてくまっちゃう」「なんてかわいい投稿なの会いたかった羨ましいよー」「可愛すぎるくまちゃん」「すっごく可愛いですね」