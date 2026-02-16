西武の３年目左腕・武内夏暉投手（２４）が１６日、「もちろん飛び込みたい」と改めて開幕投手争いに名乗りを上げた。今季の開幕投手はいまだ白紙。西口監督は「チームの公式戦１発目に投げるのは雰囲気が全く違う」と未経験の選手に任せたい意向を示しているが、昨季チームトップタイの１０勝を挙げ、最有力とみられた隅田は侍ジャパン入りしたことで難しい状況。平良、渡辺、そして武内らが筆頭候補となる。この日は「力感