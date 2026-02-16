１５日、シンガポール中心部にある日本占領時期死難人民紀念碑前で行われた追悼式で犠牲者を悼む学生代表。（シンガポール＝新華社配信／〓智煒）【新華社シンガポール2月16日】シンガポール中華総商会とシンガポール国防省の下部機関Nexus（ネクサス）は15日、合同で追悼式を行い、日本軍による占領期間の犠牲者を悼んだ。この日はシンガポールの「トータル・ディフェンス・デー（国防の日）」で、同日午前、シンガポー