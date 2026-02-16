新潟市の新年度予算案が発表されました。一般会計の当初予算は4425億円で過去最大となっています。最優先課題である液状化対策や物価高対策のほか、アリーナの新設を検討する予算が盛り込まれました。新潟市の新年度予算案は一般会計の当初予算で4425億円で、4年連続で過去最高を更新しました。また9年連続で基金を切り崩すことなく歳入でまかなう「収支均衡予算」となる見込みです。主な増加分は、人件費で89億円、福祉サ&#