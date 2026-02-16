フレキシブルボディシステムが生む使い方の幅が魅力！街で見かけるクルマの姿は年々多様になっていますが、展示会で初めて姿を知る一台には、やはり特別な印象があります。昨年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025（以下、JMS2025）」でも、そんな存在感を放つモデルがいくつも登場しました。【画像】超カッコイイ！ これが“まもなく発売”の新型「“ノアサイズ”ミニバン」です！（30枚以上）国内メーカーの新