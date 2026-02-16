2026年2月15日、16日、静岡県内は暖かくなりました。15日、静岡市は20℃を超え、16日も15℃を超えており、日中はコートいらずとなりました。 【写真を見る】春の厄介者...静岡県内でも「花粉飛散開始」 2月17日は"寒さ戻る"で一部で雪の可能性も=静岡 "春のお便り"が県内には少しずつ近づいています。久留嶋怜気象予報士の解説です。 静岡市葵区の美和小学校で2月15日に撮影された河津桜の一種「ニワザクラ」は現在、7、8