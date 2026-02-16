気象台は、午後9時12分に、なだれ注意報を札幌市、小樽市、江別市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・札幌市、小樽市、江別市、積丹町、古平町、仁木町などに発表（雪崩注意報） 16日21:12時点石狩、後志地方では、17日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報【発表】17日にかけて注意■小樽市□なだれ