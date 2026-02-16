タレント・指原莉乃（３３）がＡＫＢ４８の６７枚目シングル「名残り桜」（２５日リリース）のカップリング曲で研究生楽曲「初恋に似てる」の作詞を担当することが１６日、わかった。表題作以外では異例の１７日午前０時から先行配信。同グループ最年少１３歳の近藤沙樹が初のセンターを務める。偉大なＯＧが結成２１年目を迎えた“古巣”を彩るべく、一肌脱いだ。指原は「ＡＫＢ４８の作品に自分の名前がまた違った形で載るの