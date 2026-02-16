日米の関税交渉の合意文書に基づき、国土交通省はきょう（16日）、アメリカの安全基準を満たした車を追加試験なしで日本に輸入できるよう省令を改正し、施行したと発表しました。日本とアメリカの関税交渉の合意文書では、アメリカで製造されて安全が認証された車について、日本は追加試験なしで受け入れるとされました。これを受け、国交省は省令を改正し、きょう（16日）から輸入が可能になりました。自動車の安全基準をめぐって