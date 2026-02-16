フジテレビは、4月改編に向けて新たな番組やコンテンツなどを発表する「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」を複数回にわたり開催。この第1弾として、4月から深夜帯からGP帯に進出するバラエティ番組『タイムレスマン』(4月から毎週金曜21:58〜)の会見が16日、東京・台場の同局で行われた。上垣皓太朗アナウンサー同局では「テレビ」という枠を超え、ボーダレスに新しい体験を届けるコンテンツカンパニーへ進化すると宣言