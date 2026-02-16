去年12月、愛知県刈谷市の住宅に火をつけたとして、60歳の派遣社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは派遣社員の杉浦千広容疑者(60)で、去年12月、当時住んでいた刈谷市の住宅に火をつけた疑いが持たれています。この火事で、木造平屋建ての住宅およそ48平方メートルが全焼したほか、隣のアパートの壁の一部などが燃えましたが、ケガ人はいませんでした。杉浦容疑者はこの家の家賃を滞納