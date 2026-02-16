■これまでのあらすじ妻を見下し、息子にも苛烈な言動を繰り返す夫。いつも勝手に息子の教育について決めてしまい、妻が意見しても相手にしようともしない。そんなやり取りを見ていた息子は「ぼく大丈夫だよ」と母を庇うことを言い出し、妻はこのままじゃいけないと強くなる覚悟を固めるのだった。息子は完全に夫を怖がるようになっていました。そんな息子に、さらに厳しい言葉をかける夫…。私が何度訴えても「専業主婦の立場で意