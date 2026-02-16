円売り優勢、ＧＤＰの低迷に日銀利上げ観測の後退で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、円売りが優勢。東京朝方に発表された日本の第4四半期GDP速報値が予想を大幅に下回る伸びにとどまったことに加えて、夕方の高市首相と植田日銀総裁との会談後に同総裁が「首相から政策について要望は特になかった」と述べた。市場では早期追加利上げに対する言及がなかったことで一段と円安が進行している。ロンドン午前には高値を153