プレジデンツデー祝日のため米株式・債券市場は休場 22:15 カナダ住宅着工件数（1月） 予想26.3万件前回28.24万件 22:25 ボウマンFRB副議長、全米銀行協会（ABA）会議出席（質疑応答あり） 22:30 カナダ製造業売上高（12月） 予想0.5%前回-1.2%（前月比) 17日 2:30ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席 2:40ナーゲル独連銀総裁、米国商工会議所主催イベント出席 ※予