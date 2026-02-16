１５日、広州市の越秀西湖花市で撮影を楽しむ人たち。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州2月16日】中国広東省広州市では春節（旧正月）を前に越秀西湖花市が開かれ、多くの人々が新鮮な花を選び、旧暦新年を迎える準備を進めている。花市巡りは広州の春節前の伝統民俗で、毎年この時期になると地元の人々は迎春の花市を訪れる。広州発祥の風習で、華やかな雰囲気と縁起の良さが人気を呼び、珠江デルタ地域、香港・マカオ