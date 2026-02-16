◆女子プロゴルフＩＮＴＬＯＯＰグループ・レディース・カップ最終日（１６日、千葉・平川ＣＣ＝６３８８ヤード、パー７２）２日間３６ホールで争うツアー外競技の最終ラウンドが行われ、プロ３年目の政田夢乃（なないろ生命）は７６と落とし、通算４オーバーの２０位で終えた。３打差７位で出たが、いきなりスタートでつまずいた。左ドッグレッグの１番パー４。ドライバーで放った第１打は「右に突き抜けてＯＢしてしまっ