１５日、武夷山国家公園のビジターセンター前に設置されている馬のモニュメント。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月16日】中国福建省の武夷山国家公園で、午（うま）年にちなんだ馬をモチーフにした新春の装飾が登場し、観光客の目を楽しませている。