◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）女子の最終戦となる個人ラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で、１０日の混合団体で２大会ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得した高梨沙羅（２９）＝クラレ＝は、合計２３４・５点の１６位で大会を終えた。３つ目のメダルを目指した丸山希（北野建設）は８位。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、