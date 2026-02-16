＜妻SIDE STORY＞銀行員として働いている私は、夫と4歳の娘鈴の3人家族。しかし、夫は4年前から単身赴任で、一緒には暮らしていません。お互い仕事は忙しいけれど、仲の良い新婚生活を送っていました。そして、夫が転勤から帰ってきて…あまりにも子どものとの生活が分かっていない夫は、育児を見て口を出すばかり。その上、自分のやりたいことは何も気にせず主張してきて…。単身赴任を終えて夫が帰宅、家族揃っての生活に喜び