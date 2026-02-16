歌手のアンジェラ・アキが１６日、ＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」で、テレビの歌番組では１２年ぶりとなる「手紙〜拝啓十五の君へ〜」を披露した。番組には初登場となったアンジェラは「テレビに出るのが、生出演とか、１２、３年ぶりとか、ヤバイ感じの年数なので、感覚を全然忘れてます」と照れ笑い。実際に１０代の時に書いた手紙を３０歳になったときに母から受け取ったといい「読んでみたら７ページの愚痴だけ