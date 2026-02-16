ExWHYZが、最後となる全国ツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』を5月より開催する。 （関連：ExWHYZは“今しかない瞬間”を全力で駆け抜けるーー抜群の切れ味で3周年を締め括った『Year End Party』） 本ツアーはExWHYZメンバーの「いつか野外ワンマンをやってみたい」という夢を叶える形で、5月6日の大阪城野外音楽堂公演よりスタート。これまでにExWHYZとして数々のライ