「昔、水ぼうそうにかかったことがある」という方は多いのではないでしょうか。実はそのウイルスが原因で、大人になってから激しい痛みに襲われる可能性があるのが「帯状疱疹（たいじょうほうしん）」です。 【写真を見る】今年度スタート“帯状疱疹ワクチン定期接種”助成対象となるのは「生涯一度」（山形） 2025年度から、この帯状疱疹ワクチンが国の「定期接種」となり、費用の一部が助成されるようになりました。し