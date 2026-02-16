2026年2月14日、韓国メディア・聯合ニュースは、韓国の旧正月連休（2月14日〜2月18日）期間に海外旅行へ出発する韓国人旅行者は約72万人に達する見込みで、渡航先として最も人気を集めているのは日本だと伝えた。仁川国際空港公社の集計によると、13〜18日までの6日間に仁川国際空港から海外へ出発する旅客数（乗り継ぎ客含む）は約71万9000人に上る見通し。渡航先別では、日本行きが約18万5000人で最多となり、次いで中国が約12万