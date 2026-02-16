ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スキージャンプ女子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）が行われ、高梨沙羅（クラレ）は１６位だった。日本勢は丸山希（北野建設）の８位が最高で、アンナオディネ・ストロム（ノルウェー）が合計２８４・８点で優勝し、ノーマルヒルと合わせて今大会２冠を達成した。４度目の五輪を終え、高梨の涙は止まらなかった。「北京の後、またこの舞台に戻ってく