タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が16日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！」（後7・00）に生出演し、新曲「劇薬中毒」を初披露した。放送で曲名・衣装など全て初公開。佐々木舞香と野口衣織がダブルセンターを務め、画面越しのファンを沸かせた。衣装はバーガンディーのリボンをあしらったアイスブルーのフリルドレスで、クラシカルな雰囲気のかわいらしさを届けた。「劇薬中毒」は