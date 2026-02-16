タレントの指原莉乃（33）が、AKB48の最新シングル「名残り桜」で、カップリング曲「初恋に似てる」の作詞を手がけた。研究生8人が歌う元気いっぱいのラブソング。指原自ら歌割りを構成し、グループ最年少の近藤沙樹（13）をセンターに抜てきした。若々しいエネルギーがあふれるフレッシュな一曲。昨年、AKBの20周年の活動を共にする中で、現役メンバーに感じた「謙虚さの中にある努力で培ってきた自信」を表現。メロディを