◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日スピードスケート・ショートトラック（2026年2月16日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの男子500メートル予選が16日に行われ、日本男子エースの宮田将吾（日本通運）は3組に登場し、4着となって準々決勝進出を逃した。2番手でレースを進めながら、やや接触があって4番手に後退。その後は他の選手をかわすことができなかった。1000メートルは予選で敗退。混合リレー