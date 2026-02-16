ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプは１５日の女子個人ラージヒル（ＬＨ、ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で、丸山希（北野建設）が合計２５７・０点で日本勢トップの８位だった。ノーマルヒル（ＮＨ）の銅に続く個人種目でのメダルには届かなかった。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位。優勝はアンナオディネ・ストロム（ノルウェー）