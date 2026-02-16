女優影山優佳（24）が16日、都内で、「DIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026」表彰式に出席した。同アワードは、ICT（情報通信技術）リテラシーの向上に寄与した教材を表彰するもの。ディープフェイク画像を使った詐欺広告が増えている中、影山も「自分の画像が切り抜かれて『影山優佳推薦の情報商材』といった広告がSNSに流れてきた。『あ、私ちょっと有名かも』と思う反面、だまされてしまう怖さもあった」と明かした。続けて「