お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおが、ある“定番グルメ”に異を唱えて話題となっている。「それは12日放送の『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）での一幕です。この日の企画は、コンプライアンスが厳しい昨今、ふだん言えないことを謙虚に打ち明ける『小さい声なら言える会』でした」（芸能記者）その中でジャンボは、「結構、勇気出して言う」とヒソヒソ声で切り出しながら、「羽根つき餃子の羽根、いらないっす」