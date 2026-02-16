ソフトバンクのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（２９）が１６日、宮崎春季キャンプで来日後初プルペンに入った。変化球も交えながら１６球を投げ込んだ。昨年は４２試合に登板し１勝２敗９ホールド、防御率３・３５。ヘルナンデスは好不調の波が激しかった昨季を「本当に山を登ってるような感じだった」と表現した。今年は２年契約の最終年。左腕は「日本で契約できればすごくうれしいけど、もしかしたらこのチームでやって