【モデルプレス＝2026/02/16】Leminoは、VTuber界で注目を集める「すぺしゃりて」とタッグを組み、音楽ライブイベント『Lemino presents すぺしゃりて Special Stage 〜こずやの爆モテハーレム大作戦！？〜』を横浜みなとみらいブロンテで開催。会場でのライブ開催に加え、Leminoプレミアムでの生配信も実施される。【写真】人気VTuber音楽ライブイベント、アクスタなどグッズ詳細◆すぺしゃりて、音楽ライブイベント開催本プロジ