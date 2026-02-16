ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪はスピードスケートで連日熱戦が繰り広げられている。そんな中、オリンピック公式Xが投稿した名場面に改めて日本人の感動が甦っている。それは2018年平昌五輪、女子500メートル。日本の小平奈緒が36秒94の五輪新記録を叩き出した。次組には五輪2連覇中で世界記録（36秒36）を持つイ・サンファ（韓国）が控えていたが、リンクは小平の記録で騒然。すると、小平は指を口に当てて「