【モデルプレス＝2026/02/16】TBSでは、3月9日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。【写真】STARTOアイドル＆M!LKメンバー「ビジュと色気が爆発」プラベでの貴重バスローブ姿◆3月9日放送「CDTV」出演アーティスト発表中島健人は「アイドルとしての人生」を様々な角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と、「IDOLIC」の2曲をSPメドレーでおかわりラ