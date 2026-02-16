女子ゴルフツアー外競技・INTLOOPグループ レディースカップ最終日女子ゴルフツアー外競技・INTLOOPグループ レディースカップ最終日が16日、千葉・平川CC（パー72、6419ヤード）で開催された。2位で出た倉林紅（サーフビバレッジ）は4バーディー、1ダブルボギーの70で回って通算4アンダーとし、プロ初優勝を飾った。プロテスト合格は3度目の挑戦で手にしたが、ツアー最終予選会（QT）は1位で突破。波に乗る20歳に「覚醒の理由」