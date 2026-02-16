【モデルプレス＝2026/02/16】俳優の宇佐卓真が4月11日に1st写真集『36.5℃』（KADOKAWA）を刊行することが決定した。【写真】BLドラマ出演イケメン俳優、初写真集先行カット◆宇佐卓真、1st写真集決定ドラマや映画への出演、音楽活動などを通して活動の幅を広げる宇佐はABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『オオカミくんには騙されない』（2018）で一躍話題になり、ドラマ『２５時、赤坂で』（2024）、『２５時、赤坂で seaso