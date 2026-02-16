開催中のミラノ・コルティナ五輪に、フィギュアスケート女子ルーマニア代表として出場するユリア・ザウター選手（28）が、2026年2月14日にインスタグラムを更新し、日本製品を紹介した。選手村に帰ってきて、部屋でザウター選手はインスタグラムで、「選手村に帰ってきました。今夜はエアウィーヴの布団で寝るのが待ちきれないわ」と投稿した。公開された写真は部屋で撮影されたもので、日本の寝具メーカー「エアウィーヴ」の、五