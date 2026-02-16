女子ゴルフツアー外競技・INTLOOPグループ レディースカップ最終日女子ゴルフツアー外競技・INTLOOPグループ レディースカップ最終日が16日、千葉・平川CC（パー72、6419ヤード）で開催された。15位で出た青木香奈子（マイナビ）は2バーディー、1ボギーの71で回って通算イーブンパーとし、3位で終えた。宣言通り、オフに増量作戦を決行して飛距離アップに成功。強化したアプローチでも手応えをつかみ、「いい感じ」で今季ツアー