1.保温のため 猫は、寒いときに体を丸めて寝ることがあります。というのも、体をぎゅっと縮めることで熱を逃がさないようにしているから。自分の吐く温かな息を、体に当てているという説もあるようです。 猫にとっての適温は、20～28℃前後といわれています。13℃以下になると、寒さを感じて体を丸める傾向があります。猫が丸まって寝ているときは、暖房器具やブランケットなどで室温調節してあげるといいでしょう