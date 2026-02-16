音楽ユニット・YOASOBIではikuraとして活動する幾田りら(25)が16日までに自身のインスタグラムを更新。米国で“へそチラ”ショットを披露した。 【写真】モード感あふれるファッショナブルな一枚にファン歓喜 ファッションブランド「COACH(コーチ)」のイベントでニューヨークを訪れた幾田は、「NYに連れて行ったニューバッグcoachの伝統的なデザインに遊び心のあるスパンコールが乗っ