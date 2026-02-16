timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）が16日、都内で開催されたバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）の記者発表会に出席。猪俣が佐藤の印象の変化を語った。【写真】記者会見に登場したtimelesz『タイムレスマン』は、timeleszメンバー8人が、「全力で、汗をかく！」を合言葉に、全員一丸となってさまざまなロケ企画に挑戦する痛快バラエティー。2025年4月20