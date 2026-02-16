ＡＫＢ４８が１６日、２５日にリリース予定の６７枚目シングル曲のカップリング曲として「初恋に似てる」を発表し、作詞をＯＧでタレントの指原莉乃が担当したことを明かした。自身がプロデュースするアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」に手がけた楽曲「とくべチュ、して」が、昨年の日本レコード大賞で作詞賞に輝いた指原。同１２月８日のＡＫＢ４８結成記念日に行われた報道陣向けの取材会でプロデューサーの秋元康氏から「指原