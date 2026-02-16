◆第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）第６０回小倉大賞典・Ｇ３（２２日、小倉）に出走するエラトー（牝５歳、栗東・上村洋行厩舎、父サクソンウォリアー）が、同舞台で連勝を目指す。前走の壇ノ浦Ｓ（３勝クラス）は先団につけ、馬群のなかで脚をためる形。直線では馬群を割るように進出し、最後は楽々とゴール前でとらえ切った。「スタートが良かったので、逃げることも出来ましたが、あ