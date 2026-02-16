１４日、蘭州市西固区迎春ランタン祭りのイルミネーション。（蘭州＝新華社記者／陳斌）【新華社蘭州2月16日】中国甘粛省蘭州市西固区で、春節（旧正月）を祝う迎春ランタン祭りが多くの人を引き付けている。夜空の下、色とりどりのランタンがきらびやかに輝き、伝統工芸と現代の照明技術を融合させた多彩な作品が旧暦新年の雰囲気を一層盛り上げている。１４日、蘭州市西固区迎春ランタン祭りのイルミネーション。（蘭州＝新華